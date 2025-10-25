Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza

Szłapka: jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich Źródło: TVN24

- Bardzo się cieszę, że tu jestem, w Koalicji Obywatelskiej - oświadczył podczas sobotniej konwencji krajowej PO rzecznik rządu Adam Szłapka, były już przewodniczący Nowoczesnej.

Dodał, że członków Nowoczesnej, oprócz tego, że dobrze się czują w KO doprowadziły do tej formacji "marzenia o lepszej Polsce".

W trakcie wystąpienia nawiązywał do UE. Jak mówił, był już studentem, gdy w 2004 Polska wstępowała do Wspólnoty, z czego bardzo się cieszył. - Dołączyliśmy wtedy do świata Zachodu, cieszyliśmy się z tego i mieliśmy rację - mówił Szłapka.

- Zrealizowaliśmy tamto niewypowiedziane marzenie, jesteśmy tacy jak Europa Zachodnia - Dodał. Jego zdaniem świadczy o tym, choćby wygląd polskich miast i wsi.

"Kaczyński to kwestionuje"

- Dziś Kaczyński to kwestionuje. Panie Kaczyński, jak pan chce wyjść, to przez Terespol droga najprostsza, ale nas niech pan w to nie miesza - powiedział Szłapka, a sala zareagowała brawami.

Dziś, jak zaznaczył, możemy powiedzieć, że nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu, ale UE mówi coraz częściej naszym językiem. - To nie w Polsce prasa pisze, tylko w Wielkiej Brytanii z zazdrością: "oni nas za chwilę prześcigną" - mówił.

Szłapka przestrzegał, że stawką najbliższych miesięcy jest to, czy taka rzeczywistość, jaką zbudowaliśmy, zostanie utrzymana. - Nie muszę przypominać, czym było osiem lat rządów PiS - to był zamach Kaczyńskiego na Polskę, na naszą demokrację, na nasze marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć w imię swojego dążenia do władzy - ocenił.

- Jesteśmy tu po to w KO, by nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy - dodał Szłapka

Konwencja zarządu krajowego PO

Podczas sobotniej konwencji PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska zjednoczyły się jako jedna partia pod nazwą Koalicja Obywatelska. Ogłosił to Donald Tusk. To funkcjonująca od lat nazwa klubu parlamentarnego i koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r.

Zielone światło dla połączenia sił dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz. W połączeniu nie wzięli udziału Zieloni. W stanowisku rady krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii, będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

