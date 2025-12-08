Szejnfeld o cenach makreli: czy mamy do czynienia z odpowiadaniem na zwiększony popyt przedświąteczny? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Senator KO Adam Szejnfeld w programie "Tak jest" w TVN24 zapytany został o swój niedzielny wpis, w którym opisywał rosnące ceny makreli. "Pamiętam, że niedawno makrela wędzona kosztowała jeszcze ok. 26 zł/kg, gdy kupowałem potem za ok. 33 zł/kg, to się nie dziwiłem, wszak wszystko drożeje, ale kiedy kilka dni temu kupiłem za 45 zł/kg, to się zastanowiłem, no ale dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł..." - pisał zaskoczony senator.

Pamietam, że niedawno makrela wędzona kosztowała jeszcze ok. 26 zł/kg, gdy kupowałem potem za ok 33 zł/kg, to się nie dziwiłem, wszak wszystko drożeje, ale kiedy kilka dni temu kupiłem za 45 zł/kg, to się zastanowiłem, no ale dzisiaj w sklepie były już za ponad 50 zł....😮🤔 pic.twitter.com/X3wSDSFNHR — Adam Szejnfeld (@szejnfeld) December 7, 2025 Rozwiń

"Musi mnie to zastanawiać"

Prowadzący Rafał Wojda zapytał Szejnfelda, w kogo miał uderzyć jego wpis. - Mamy bardzo małą inflację, co powoduje, że ceny nie powinny wzrastać powyżej określonego pułapu - odpowiedział senator.

- Wzrost w krótkim czasie cen niektórych towarów musi mnie, jako człowieka, który się tym zajmuje, zastanawiać, jaka jest geneza, jaka przyczyna - mówił.

Adam Szejnfeld Źródło: TVN24

- Zastanawiam się, czy mamy tu do czynienia właśnie z odpowiadaniem na zwiększony popyt przedświąteczny? - wskazał senator.

Prowadzący zapytał Szejnfelda, kto je makrelę na święta. - Nie kupują ludzie chyba... Ja wczoraj kupiłem makrelę i przecież nie na święta - odparł.

Jaki więc związek ma cena makreli ze świętami? - Nie makrela. W ogóle towary, po części, ale w mniejszym zakresie usługi, w okresach zwiększonego popytu, drożeją - tłumaczył. - W mojej ocenie jest to efekt właśnie zwiększonego popytu, co powoduje, że przy tej samej podaży ceny towarów rosną - mówił Szejnfeld.

OGLĄDAJ: Poseł PiS: czuję się jak na egzaminie. Jak poszło politykom?