Bodnar: Ziobro siłą rzeczy musiał wiedzieć i się przyznał

Bodnar o przesłuchaniu Ziobry: bardzo dużo się dowiedziałem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Zjednoczonej Prawicy i poseł Prawa i Sprawiedliwości składał zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Został tam doprowadzony przez policję po zatrzymaniu na lotnisku.

Bodnar o przesłuchaniu Ziobry: bardzo dużo się dowiedziałem

Senator KO, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do zeznań Ziobry. Bodnar stwierdził, że "bardzo dużo się dowiedział".

Podkreślił, że Ziobro "wprost, otwarcie się przyznaje do tego, że podjął decyzję o zakupie Pegasusa" i że współpracował w tym zakresie z byłym wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem oraz byłym szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

Gość TVN24 dodał, że Ziobro powiedział, iż "wiedział o wszystkim", co się działo w jego ministerstwie i "oczywiście wszystkie decyzje były podejmowane za jego wiedzą i zgodą".

Ziobro podczas przesłuchania podkreślał, że umowę o przekazaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup systemu szpiegującego podpisał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Bodnar przypomniał, że w tej sprawie Woś ma już postawione zarzuty przez prokuraturę. - A teraz Zbigniew Ziobro mówi: "tak, też jestem za to odpowiedzialny, też miałem wiedzę na ten temat" - podkreślił Bodnar.

- Nie można tak poważnych decyzji podejmować na szczeblu podsekretarza stanu. Minister (Ziobro) o wydatkowaniu 25 milionów złotych siłą rzeczy musiał wiedzieć, do czego się przyznał - mówił.

OGLĄDAJ: Adam Bodnar, Ryszard Petru, Jakub Stefaniak