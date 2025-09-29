Logo strona główna
Polska

Bodnar: Ziobro siłą rzeczy musiał wiedzieć i się przyznał

ziobro pap 2
Bodnar o przesłuchaniu Ziobry: bardzo dużo się dowiedziałem
Źródło: TVN24
- Zbigniew Ziobro wprost i otwarcie się przyznaje do tego, że podjął decyzję o zakupie Pegasusa - powiedział Adam Bodnar w "Faktach po Faktach" w TVN24.

W poniedziałek były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Zjednoczonej Prawicy i poseł Prawa i Sprawiedliwości składał zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Został tam doprowadzony przez policję po zatrzymaniu na lotnisku.

Politycy PiS podsłuchiwani Pegasusem? "Nie wykluczam"

Politycy PiS podsłuchiwani Pegasusem? "Nie wykluczam"

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"

Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"

Bodnar o przesłuchaniu Ziobry: bardzo dużo się dowiedziałem

Senator KO, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do zeznań Ziobry. Bodnar stwierdził, że "bardzo dużo się dowiedział".

Podkreślił, że Ziobro "wprost, otwarcie się przyznaje do tego, że podjął decyzję o zakupie Pegasusa" i że współpracował w tym zakresie z byłym wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem oraz byłym szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

Gość TVN24 dodał, że Ziobro powiedział, iż "wiedział o wszystkim", co się działo w jego ministerstwie i "oczywiście wszystkie decyzje były podejmowane za jego wiedzą i zgodą".

Ziobro podczas przesłuchania podkreślał, że umowę o przekazaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup systemu szpiegującego podpisał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Bodnar przypomniał, że w tej sprawie Woś ma już postawione zarzuty przez prokuraturę. - A teraz Zbigniew Ziobro mówi: "tak, też jestem za to odpowiedzialny, też miałem wiedzę na ten temat" - podkreślił Bodnar.

- Nie można tak poważnych decyzji podejmować na szczeblu podsekretarza stanu. Minister (Ziobro) o wydatkowaniu 25 milionów złotych siłą rzeczy musiał wiedzieć, do czego się przyznał - mówił.

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Adam Bodnar
Trump i Netanjahu
Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa

