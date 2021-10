Podejrzany o działalność szpiegowską dla Białorusi zatrzymany przez ABW

czytaj dalej

Amerykańska blogerka Gabby Petito została uduszona - podał we wtorek koroner hrabstwa Teton w stanie Wyoming. Ciało dziewczyny znaleziono we wrześniu na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton. Zdaniem koronera, Petito zmarła od trzech do czterech tygodni przed odnalezieniem zwłok. Trwają poszukiwania jej partnera Briana Laundrie, który razem z nią podróżował po Stanach Zjednoczonych. We wrześniu wrócił sam do domu na Florydzie, odmówił rozmowy z policją, a po kilkunastu dniach przepadł bez śladu.