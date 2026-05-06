Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ponad 60 śledztw w sprawie szpiegostwa. ABW opublikowała raport

|
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dobrzyński: w ostatnich miesiącach ABW zatrzymało 55 osób
Źródło: TVN24
ABW opublikowała raport podsumowujący aktywność z ostatnich dwóch lat. Wynika z niego, że w tym czasie Agencja prowadziła ponad 60 śledztw w sprawie szpiegostwa. Według ABW lata 2024-2025 to wzmożona i rosnąca aktywność przede wszystkim rosyjskich oraz ściśle z nimi kooperujących białoruskich służb specjalnych, a także służb chińskich.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w środę, że "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraca do dobrego zwyczaju i po kilkunastu latach przerwy publikuje jawną część raportu ze swojej działalności".

"Prezentuje on najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski inspirowane i organizowane przez rosyjskie służby specjalne" - napisał.

Z raportu "Wybrane aktywności ABW w latach 2024-2025" wynika, że lata te charakteryzowały się wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich oraz ściśle z nimi kooperujących białoruskich służb specjalnych, a także służb chińskich.

ZOBACZ CAŁY RAPORT AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Ponad 60 śledztw dotyczących szpiegostwa

Jak przekazano, w latach 2024–2025 ABW prowadziła ponad 60 śledztw dotyczących przestępstwa szpiegostwa, z czego 48 zainicjowano w 2025 roku, a w 2024 - 21. W sumie w tych dwóch latach wszczęto 69 śledztw - tyle, co łącznie w latach 1991–2023 - zaznaczono w raporcie.

W sprawach prowadzonych od momentu wybuchu pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie statusem podejrzanego objętych zostało 91 osób. Zarzuty szpiegostwa postawiono 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane.

Podkreślono, że oprócz działań procesowych skutkiem pracy cywilnego kontrwywiadu było też między innymi powstrzymanie konkretnych operacji obcych służb wywiadowczych, również przy pomocy zakazów wjazdu, wydaleń z naszego terytorium, czy nieudzielanie lub cofnięcie akredytacji przedstawicielom obcych państw.

Część efektów pracy ABW posłużyła do przekazania informacji i rekomendacji dla polskich władz. ABW przygotowała i przekazała w latach 2024–25 ponad 430 analiz i informacji dotyczących aktualnych zagrożeń wywiadowczych.

Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód

Działania rosyjskich służb

Wśród głównych działań Rosji w odniesieniu do Polski ABW wymieniła dyskredytowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej, podważanie zaufania społecznego do państwa i jego instytucji, ale też budowaniu prorosyjskiej narracji i podsycanie nastrojów antysystemowych, antyeuropejskich i antynatowskich. Przedsięwzięcia rosyjskich służb specjalnych koncentrowały się też na polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa oraz wykorzystywaniu historycznych antagonizmów narodowościowych, głównie w relacjach polsko-ukraińskich.

Kontrwywiad ABW, we współpracy z innymi jednostkami, zapobiegł między innymi próbom zamachów na życie i zdrowie ustalonych antyputinowskich aktywistów - podała Agencja w raporcie.

Wśród podjętych działań w raporcie wymieniono uruchomienie w 2025 roku chatbota "ABW_STOPdywersji_bot" na komunikatorze Telegram w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Pozwala on na zgłaszanie przypadków nawiązania kontaktów przez obce służby, zwłaszcza ofert dotyczących przeprowadzenia aktów dywersji, a także innych działań, na przykład rozpoznania obiektów.

Jednym z elementów profesjonalizacji rosyjskich działań wskazanych w dokumencie jest tworzenie sieciowych komórek dywersyjnych opartych na hermetycznych strukturach przestępczości zorganizowanej, ale też prowadzone na terytorium Rosji szkolenia głównie cudzoziemców, przygotowujące agenturę do działań terrorystycznych.

Białoruskie służby prowadzą masowe werbunki

Według ABW dla białoruskich służb Polska jest niezmiennie priorytetowym celem operacyjnym, działając u nas dla infiltracji i dezintegracji licznych białoruskich środowisk opozycyjnych. Symbioza z rosyjskimi służbami widoczna jest głównie w działaniach białoruskiego wywiadu wojskowego, który intensywnie działa dla rozpoznania obiektów naszych i sojuszniczych sił zbrojnych oraz infrastruktury krytycznej.

Agencja zwróciła uwagę, że białoruskie służby specjalne prowadzą masowe werbunki na swoim terytorium, a następnie starają się wysyłać swoich agentów do Polski. W latach 2024-25 wzrosły działania podejmowane wobec obywateli Białorusi typowanych do werbunku przez szantaż, przymus bezpośredni.

Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo

WARSZAWA

'Służby wywiadowcze dążą do kreowania pozytywnego wizerunku" Chin

ABW zaznaczyła w raporcie, że Chińska Republika Ludowa ekspansją ekonomiczną w naszym regionie dąży do uzyskania coraz większego wpływu na gospodarkę oraz politykę, a Polska poddawana jest presji i lobbingowi - również z rosnącym zaangażowaniem wywiadu ChRL. .

"Wraz ze wzrostem chińskiej aktywności w Polsce służby wywiadowcze tego kraju dążą do kreowania pozytywnego wizerunku ChRL, wykorzystując w tym celu rodzime środki masowego przekazu oraz podejmując próby docierania do polskich mass mediów" - wskazała Agencja. W obszarze zainteresowania pozostaje także chińska diaspora w Polsce.

Prowadzone są przez chiński wywiad - także w ostatnich dwóch latach - próby pozyskiwania do współpracy ekspertów, naukowców, urzędników oraz osób związanych z resortami siłowymi pod pozorem dobrze płatnych zleceń - przestrzegła ABW w dokumencie.

Ponad 850 wniosków o kontrolę operacyjną

Z informacji Prokuratora Generalnego wysłanej do Sejmu w ubiegłym roku wynika, że w 2024 roku ABW zastosowała kontrolę operacyjną wobec 138 osób. Teraz, podsumowując okres dwuletni, ABW poinformowała w raporcie o wykonaniu ponad 850 wniosków o kontrolę operacyjną. Wśród ponad 520 tysięcy ustaleń telekomunikacyjnych ponad 177 tysięcy dotyczyło ustaleń abonenckich, ponad 290 tysięcy ustaleń bilingowych, a ponad 54 tysiące - lokalizacji końcowych urządzeń mobilnych - wynika z danych.

ABW przeprowadziła też w tych dwóch latach ponad 200 specjalistycznych badań antypodsłuchowych na wniosek uprawnionych podmiotów zewnętrznych w ramach osłony kontrwywiadowczej organów państwa i samorządu.

Poświadczenia bezpieczeństwa - ilu osobom wydano i odmówiono

W ramach systemu ochrony informacji niejawnych ABW w latach 2024-25 wydała blisko 23 tys. poświadczeń bezpieczeństwa, odmówiono wydanie poświadczenia prawie 200 osobom, a ponad 100 osób otrzymało decyzję o cofnięciu nadanych wcześniej uprawnień.

Agencja wydaje też świadectwa przemysłowe. W tym okresie wydała ponad 550 świadectw bezpieczeństwa przemysłowego, ośmiu firmom odmówiono wydania takiego świadectwa, a sześciu przedsiębiorcom cofnięto wcześniej przyznane uprawnienia. Z dokumentu wynika, że obecnie wydanych jest około 2,2 tysiąca świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

Ataki teleinformatyczne elementem wielowymiarowych działań hybrydowych

W obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego ABW akredytowała też ponad 1 tysiąc systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. Wszczęła też w tych latach blisko 80 kontroli systemów ochrony informacji niejawnych w instytucjach publicznych oraz podmiotach komercyjnych, w tym cztery kontrole doraźne i ponad 70 zaplanowanych audytów.

Nadzorując bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni, ABW między innymi oceniła, że ataki teleinformatyczne nie są już incydentami, tylko elementem wielowymiarowych działań hybrydowych. Celem ich nie jest tylko kradzież danych, ale realizacja agresywnych kampanii dezinformacyjnych dla destabilizacji struktur i procesów decyzyjnych państwa.

ABW zwróciła uwagę na rozszerzenie wyłudzeń poprzez kody QR - cyfrowo wysyłane przez komunikatory internetowe i portale społecznościowe, ale też fizyczne naklejanie fałszywych kodów QR w ogólnodostępnych miejscach, na przykład na parkometrach czy biletomatach.

Oprócz rozszerzenia standardowych działań w cyberprzestrzeni w 2025 roku odnotowano między innymi incydenty naruszenia bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Jabłonna Lacka, Szczytno, Małdyty, Tolkmicko i Sierakowo. Hakerzy wykorzystywali do włamań do systemów sterowania niewłaściwą politykę haseł oraz dostępne bezpośrednio w publicznej sieci niezabezpieczone panele zarządzania urządzeniami.

Intensywniejsze i sprofesjonalizowane ataki prowadzą też grupy hakerskie - zespoły specjalistów działające na zlecenie podmiotów państwowych - głównie wschodnich służb specjalnych, pozyskujących strategiczne dane wywiadowcze, prowadzące cyberszpiegostwo, operacje wpływu, czy wieloobszarowe kampanie dezinformacyjne. W raporcie wskazano między innymi rosyjskie APT28 (Fancy Bear), APT29 (Midnight Blizzard) oraz powiązaną z białoruskim aparatem państwowym grupę UNC1151.

System ARAKIS GOV, wyłapujący zagrożenia w sieci, w 2025 roku wygenerował rekordowe ponad 5,5 miliona alarmów bezpieczeństwa - to 18-procentowy wzrost w porównaniu do 2024 roku.

Cyberatak na NCBJ. Gawkowski: ślad prowadzi do Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cyberatak na NCBJ. Gawkowski: ślad prowadzi do Iranu

ABW o zagrożeniach związanych z kryptoaktywami

W ramach swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w tych latach ABW wskazała na zagrożenia związane z kryptoaktywami, które przestały pełnić wyłącznie funkcję nowoczesnych instrumentów płatniczych i inwestycyjnych.

"Aktualnie stanowią one zaawansowane narzędzie w działalności przestępczej, uderzającej bezpośrednio w interesy gospodarcze oraz bezpieczeństwo publiczne kraju. Wykorzystanie kryptoaktywów do celów nielegalnych obejmuje szerokie spektrum czynów zabronionych, wśród których kluczowe znaczenie mają transfer oraz pranie kapitału pochodzącego z przestępstw, oszustwa i wyłudzenia o charakterze masowym (fałszywe platformy inwestycyjne, piramidy finansowe), korupcja, finansowanie terroryzmu" - wskazała Agencja w raporcie.

ABW zidentyfikowała też wykorzystywanie technologii blockchain przez rosyjskie służby specjalne, który pozwala obcym wywiadom na omijanie sankcji międzynarodowych oraz anonimowe finansowanie operacji dywersyjno-sabotażowych na terytorium państw NATO. Rozliczenia w tych aktywach wykorzystywane są w procederze sterowanej, nielegalnej migracji na granicy białorusko-polskiej.

ABW wniosła o objęcie sankcjami 15 firm

W latach 2024–25 Agencja wniosła do MSWiA o objęcie sankcjami w związku z agresją Rosji na Ukrainę 15 firm. 23 przedsięwzięcia na koniec 2024 roku i 36 na koniec 2025 roku Agencja objęła osłoną antykorupcyjną.

ABW prowadziła w tym czasie 180 śledztw dotyczących zwalczania zagrożeń godzących w kluczowe interesy gospodarcze Polski, z czego 50 wszczęto w 2025 roku. Sprawdzono też 820 osób - kandydatów do objęcia najwyższych stanowisk w administracji publicznej oraz spółkach Skarbu Państwa. Agencja przekazała też 446 opracowań dotyczących ochrony strategicznych interesów gospodarczych Polski - wynika z raportu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ABW

Udostępnij:
Tagi:
Agencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoRosjaBiałoruśChiny
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pięciu aut. Są ranni
Poznań
imageTitle
W Bundeslidze punkt ważniejszy niż zdrowie? Grał ze wstrząśnieniem mózgu
EUROSPORT
Burza, piorun, błyskawica
Gdzie jest burza? Grzmi i mocno wieje
METEO
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginęła matka z dwójką dzieci. Koniec poszukiwań
Kraków
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
WARSZAWA
temat paliwa
Najtańsze paliwo w Polsce. W tych województwach zapłacisz najmniej
BIZNES
Burze
IMGW ostrzega przed burzami. Tu należy uważać
METEO
GettyImages-2272114929
Przysięgli płakali, oglądając nagranie. Horner skazany na śmierć
Świat
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
imageTitle
Polka o krok od sprawienia sensacji, ale etap dla Kopecky
EUROSPORT
imageTitle
Media: Niewiadoma-Phinney zmieni drużynę
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Redukcja wojsk USA w Niemczech. Nawrocki składa deklarację
Polska
Pożar łąki pod Proszowicami
Cztery domy były zagrożone. Pożar łąki przy obwodnicy
Kraków
hantavirus
WHO potwierdza: gatunek wirusa to Andes
Zdrowie
15 min
pc
"Bardzo interesujące" akta UFO. "Ludzie widzieli rzeczy, w które byście nie uwierzyli"
Opinie i wydarzenia
shutterstock_2617207991_1
Pojazdy bez kierowców w Polsce. Przełom coraz bliżej
BIZNES
Naczelna Rada Lekarska zakwestionowała konstytucyjność przepisu
Lekarze nie chcą wyboru: tylko publicznie albo prywatnie. Nowy raport
Anna Bielecka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
METEO
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Microsoft zmienia politykę klimatyczną. AI zbyt energochłonne
BIZNES
imageTitle
FIFA rozszerzyła zawieszenie. Kłopoty Argentyńczyka tuż przed mundialem
EUROSPORT
Ted Turner
Nie żyje Ted Turner
Świat
AI, deepseek, chatgpt
DeepSeek zmienia kierunek. Gigant AI szuka finansowania z zewnątrz
BIZNES
Iran. Antyamerykański billboard w Teheranie
Trump: jeśli nie wyrażą zgody, rozpoczną się bombardowania
BIZNES
2026-03-06T134356Z_2_LWD161906032026RP1_RTRWNEV_C_1619-UKRAINE-CRISIS-ZELENSKIY-ORBAN-STILLS-0006
Zwrot w sprawie ukraińskiego konwoju zatrzymanego na Węgrzech
Świat
imageTitle
Pomnik kolarza wszech czasów zdewastowany
EUROSPORT
Krystian Markiewicz
Markiewicz o decyzji ETPC. "W każdym tygodniu będę starał się pójść"
Polska
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Wstrząsające ustalenia śledczych po tragicznej śmierci 17-letniego rowerzysty
WARSZAWA
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
METEO
Zagrożenie pożarowe na połoninach, Bieszczadzki Park Narodowy wzmocnił patrole
Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed zagrożeniem pożarowym
Rzeszów
Ropa w USA tanieje
Europa odcięta od ropy z USA? Raport analizuje "prawdziwy kryzys energetyczny"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica