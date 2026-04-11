Ma 90 lat, rozrusznik serca i worek medali

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Janina Rosińska podczas 25. Halowych Mistrzostw Weteranów Lekkiej Atletyki 2016 w Toruniu
Janina Rosińska podczas 25. Halowych Mistrzostw Weteranów Lekkiej Atletyki 2016 w Toruniu
Źródło: PAP/Tytus Żmijewski
Mama, babcia, prababcia. Emerytowana nauczycielka. Biegaczka, multimedalistka, tu wszystko jak najbardziej jest aktualne, choć wielkimi krokami zbliżają się 90. urodziny, a zdrowotnych problemów po drodze nie brakowało. - Do Sacramento poleciałam sama, nie mając tam dachu nad głową, z kartką napisaną po angielsku przez koleżankę - opowiada TVN24+ Janina Rosińska.

Toruń, 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters, 27 marca - 2 kwietnia 2026.

Do rywalizacji przystępują lekkoatletki i lekkoatleci, którzy ukończyli 35 lat, podzieleni na kategorie wiekowe.

Wśród nich jest Janina Rosińska, rocznik 1936. Nie mogło jej tu zabraknąć. Medali zgarnia aż sześć, w tym ten, o którym jest najgłośniej - złoty na dystansie 200 metrów. Z braku rywalek w samotnym biegu.

- Na tym złocie wygrawerowano czas, 61 sekund. Wygrałam też na 400 metrów. Srebro mam za 60 i 800 metrów. I jeszcze cross. Myślałam, że będę trzecia, ale jakoś wyprzedziłam rywalkę i byłam druga. Ten cross to bieg na zewnątrz, obok hali, góra-dół, zbiegi i podbiegi, jak do sufitu. Cieszyłam się, bo ja dużo biegałam po górach, na przykład po Alpach. Już miałam jechać do domu, szłam już z walizką, ale okazało się, że do drużyny w crossie "80 lat plus" brakuje jednej kobiety, bo tam biegną dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Zmobilizowali mnie, pomogli przypiąć numery i stąd drugie srebro - opisuje pani Janina.

"Skoro tak pięknie prowadzę lekcję, to muszę iść na kurs"

90. urodziny obchodzić będzie ostatniego dnia kwietnia. Mieszka w Pabianicach, pochodzi z okolic Bełchatowa.

Na świat przyszła w rodzinnym domu, na miejscu tego starego stoi nowy, skromny, drewniany. Tam zgromadzone są jej sportowe trofea, medale i puchary. Ile ich jest? Kto by to zliczył, samych medali mistrzostw Polski, Europy i świata ponad 200. - Trochę pracowałam w Niemczech, brałam kredyty i jakoś ten dom wybudowałam. Jeżeli ktoś się ze mną umówi, to wpuszczam i oprowadzam, pokazuję i opowiadam, bo tak nieznajomego z ulicy to nie. Zimą nastawiłam temperaturę na 10 stopni Celsjusza, nie stać mnie na rachunki - mówi.

Dzieciństwo, czasy okupacji?

- Było nas czworo, dwóch braci już zmarło, żyje młodsza o 18 lat siostra. Dzieciństwo wspominam dobrze. Wiadomo, bieda, za okupacji pasłam krowę. Niemcy ciągle szukali tatusia, dużo się ukrywał i go nie znaleźli. Jednego Żyda nawet ukrył. Po drugiej stronie ulicy zamieszkali Niemcy. Nie byli dla nas źli, ich dzieci biegały z nami po okolicy, grały w palanta i skakały przez skakanki. Inna sąsiadka hodowała świnie, jak jedną zabili, to przyniosła nam trochę mięsa - wspomina.

Została nauczycielką geografii, chociaż uczyła też języka rosyjskiego, wychowania fizycznego i najmłodsze klasy. Nie myślała o tym zawodzie, zadecydował przypadek.

- Kiedy skończyłam szkołę średnią, zaproponowano mi zastępstwo, bo nauczycielka poszła na urlop macierzyński. A nauczycieli wtedy bardzo brakowało. Na hospitację przyszedł pan dyrektor i powiedział, że skoro tak pięknie prowadzę lekcję, to muszę iść na kurs pedagogiczny. Pewnie, że poszłam, wzorowa tam byłam - opowiada pani Janina.

Ukończyła studia, zaoczne, bo pracować musiała. I jako nauczycielka przepracowała 30 lat.

Janina Rosińska, multimedalistka
Janina Rosińska, multimedalistka
Źródło: Monika Didoch/nowezyciepabianic.pl

"Na emeryturze to już biegałam, biegałam i biegałam"

Skąd w życiu pani Janiny sport? Jak została biegaczką? - Lubiłam ruch, uczyłam przecież tego WF-u. Jak zaczęłam biegać, to jeszcze pracowałam, nie byłam na emeryturze. Biegów ulicznych brakowało, zgłaszałam się jako jedyna kobieta, nawet młodych dziewczyn brakowało. Moi rodzice nie byli zadowoleni, bo ludzie się ze mnie śmiali, że "o, biega w tym wieku". Któregoś dnia przyjechali na bieg konikiem, zobaczyli, jak bardzo to lubię i powiedzieli: "no to biegaj". Mąż też nie miał nic przeciwko, to zapisałam się nawet do klubu, AZS-u w Łodzi, to już później, na emeryturze. Nie chcieli mnie przyjąć, że za stara, ale w końcu przyjęli. A na emeryturze to już biegałam, biegałam i biegałam - relacjonuje.

W biegach ulicznych startowała w całej Polsce - od Zakopanego po Gdynię. Łatwo nie było - brakowało pieniędzy, i na podróże, i na noclegi.

Zdarzało się, że nocowała na dworcu.

Aż przyszedł czas na biegi w szerokim świecie.

Dzisiaj ma za sobą starty w słynnych maratonach, m.in. w Nowym Jorku i Berlinie. Startowała też w Sacramento, tam w 2011 roku, w mistrzostwach świata masters, mając 75 lat wygrała i maraton, i bieg na 400 metrów. - Wzięłam kredyt i poleciałam, sama, bez zapewnionego tam dachu nad głową. To była wspaniała wycieczka - podkreśla.

Janina Rosińska, bieg uliczny w Bełchatowie, rok 2013
Janina Rosińska, bieg uliczny w Bełchatowie, rok 2013
Źródło: Adam Staskiewicz/East News

- Bez dachu nad głową? - dopytuję z niedowierzaniem. Pani Janina tłumaczy: - Koleżanka napisała mi kartkę po angielsku i powiedziała, żebym już na miejscu zgłosiła się do kościoła, to dostanę nocleg. Wylądowałam, buchnęło gorąco, dobrzy ludzie dowieźli mnie do tego kościoła. A kościół zamknięty. Poszłam do sklepu, pokazałam tę kartkę, nie wiem, ludzie chyba myśleli, że żebrzę. Pojawił się staruszek, taki o lasce, wziął kartkę, przeczytał, złapał moją walizkę i pokazał, żebym szła za nim. Nie wiedziałam, dokąd mnie prowadzi, trochę się bałam. A tu nagle hotel, taki piękny. Zadzwonił, połączył mnie z jakimś Polakiem. Myślałam, że to tam się zatrzymam, ale nie, ten Polak mówi, żebym wzięła taxi i przyjechała.

Na taksówkę nie miała pieniędzy. Przyjechał po nią kierowca. - Wieźli mnie gdzieś z pół godziny, ja w strachu. Wysadzili przed innym hotelem, dobry pokój, bardzo ładny, telewizor, wszystko. Miałam chińskie zupki, ale nie mogłam zagotować, bo wtyczka grzałki nie pasowała do kontaktu, z recepcji po garnuszku przynosiłam wrzątek. W hotelu nie mogłam długo zostać, nie było mnie stać, na szczęście znalazła się pani, której mąż poleciał akurat do Meksyku i powiedziała, że mogę się u niej zatrzymać - opowiada.

"Trener poszedł do toalety, ja zsunęłam się pod stół"

10 lat temu zasłabła, na dworcu, po biegu.

- Byłam tam z takim trenerem, od tańca, bo ja lubię też tańczyć, piliśmy kawę czy herbatkę. On poszedł do toalety, ja zsunęłam się pod stół. Ktoś zapytał, co mi jest. Mówiłam, żeby mnie spod tego stołu wyciągnęli, mokro jest, bo upadając, wylałam tę herbatę na siebie. Położyli mnie na środku sali i zaczęli wzywać pogotowie. Na co ja, że "nie, nie wzywajcie, po co". Pogotowie przyjechało, ale im powiedziałam, że nigdzie nie pojadę. Mówili, że wezmą mnie tylko na badanie, do karetki, nie do szpitala. "Dobrze, jak do karetki, to dobrze" - zgodziłam się. Tam usłyszałam słowo "odchodzi". "Kto odchodzi, ten trener, który był ze mną, ten kolega gdzieś idzie?". A oni do mnie: "dobrze, że pani się odezwała". To było o mnie, to ja odchodziłam - wspomina.

Zawał. Klinika. Rozrusznik serca.

- Tydzień poleżałam i mnie wypuścili. Wspaniali lekarze, wspaniała opieka. 21 kwietnia jadę do Warszawy na sprawdzenie. Z tym stymulatorem mogę nawet biegać. Jak do nich jadę, zawsze zabieram ze sobą jakieś medale, żeby je pokazać. Cieszą się, jak mnie widzą, lekarze mówią: "o, nasza biegaczka przyjechała". Dobrze się mną opiekują, w rejonie lekarka też jest bardzo dobra. Mogę nawet biegać. I tańczyć - cieszy się pani Janina.

Walczyła "o kobiety w bieganiu"

Konfliktowa, kontrowersyjna - takie głosy pojawią się na forach biegowych. O co chodzi? - Ja walczyłam nie o siebie, a o kobiety w bieganiu. Mężczyźni mieli podział na kategorie wiekowe, dużo tych kategorii, a my nie. U mężczyzn było na przykład "70 plus", u kobiet "50 plus". Albo w ogóle jedna, generalna. I mnie klasyfikowano z młodszymi. Nagrody jakieś drobne, ile ja mam tych plecaczków i ręczniczków! Potrafiłam wejść na podium i powiedzieć, co myślę. Kiedyś organizator zagroził, że zaraz zaczną we mnie rzucać jajkami. Teraz nic już nie mówię, coś tam wywalczyłam dla kobiet, dobre i to - wyjaśnia.

Co dalej z bieganiem?

- Biegam mniej, to już nie to, ale w biegach ulicznych i zawodach wciąż startuję, na koniec lipca i początek września zaplanowany mam start w mistrzostwach Polski. Wszystko kosztuje, a emerytura jest niska. Gdyby ktoś mi pomógł, jakiś sponsor, nie wiem, pani Iga Świątek tak dobrze gra i tak wygrywa...

Redagowała Tamara Barriga

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica