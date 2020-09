Premier: Dlaczego to bezbronne miasto? Tu objawił się barbarzyński zamysł Niemców

To była nie tylko wojna totalna, ale totalitarna, bo rozpętana przez dwa totalitarne reżimy - niszczycielskie, barbarzyńskie i w pełnym tego słowa znaczeniu zbrodnicze, ludobójcze - powiedział w Wieluniu na obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, to właśnie w tym miejscu "objawił się barbarzyński zamysł Niemców".

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w Wieluniu (województwo łódzkie). To pierwsze miasto zbombardowane przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Główne uroczystości rozpoczęły się tam o godzinie 4.40 - według części historyków o tej właśnie godzinie 1 września 1939 roku Luftwaffe zaczęło bombardowanie. Na pamiątkę tego wydarzenia w mieście o godzinie 4.40 we wtorek zawyły syreny.