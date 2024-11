30 lat twórczości Agnieszki Chylińskiej. "To cały czas dla mnie wielkie wow"

- Nie próbuję tworzyć jakiegoś martyrologicznego obrazu mojej osoby, ale jak chce się śpiewać po swojemu to często trzeba podjąć decyzje bardzo trudne i ja zaczęłam je podejmować, mając lat 18. Po pierwsze rzucić szkołę, po drugie wyprowadzić się od rodziców. To wszystko z perspektywy czasu było bardzo bolesne - powiedziała Chylińska.

- Ważne jest to, aby być wdzięcznym i mieć takie poczucie, że sukces, który osiągnęłam, to nie jest tak, że zawdzięczam go tylko i wyłącznie sobie. Ja mam głos, ja mam pomysły, ja tworzę piosenkę, ale stoi za mną gros fantastycznych ludzi - zaznaczyła

"Nie można w tym okrzepnąć"

- Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i jak sobie pomyślę o tych bolesnych sprawach to one z perspektywy czasu nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Dzisiaj to sobie bilansuję i mam ludzi na koncertach i wyprzedane trasy. Cały czas podchodzę do tego z perspektywy osoby, która naprawdę o tym marzyła i to nie jest tak, że można w tym okrzepnąć. To jest cały czas dla mnie wielkie wow. Głód tworzenia jest piękny. Dla tych ludzi (publiczności - przyp. red.) się chce - powiedziała.