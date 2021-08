20 lat TVN24. Patrycja Redo i Jerzy Durlik o roli TVN24 i pracy redakcji

TVN24 kończy 20 lat. O roli, jaką odgrywa TVN24 mówili Patrycja Redo, redaktorka naczelna "Czarno na Białym" i Jerzy Durlik, szef reporterów i operatorów. - Niezależnie od problemów i trudności, które mamy na drodze docierania do prawdy, musimy to odkrywać. To jest istota naszej pracy - powiedziała Redo.

9 sierpnia stacja TVN24 obchodzi swoje 20. urodziny. W niedzielę, w przeddzień rocznicy, w studiu "Faktów po południu" gościli Patrycja Redo, redaktorka naczelna "Czarno na białym" i Jerzy Durlik, szef reporterów i operatorów TVN24.

"Każda władza tego nie lubi, kiedy dziennikarz prześwietla"

- My jesteśmy po to, żeby w imieniu obywateli patrzeć każdej władzy na ręce. Każda władza tego nie lubi, kiedy dziennikarz prześwietla wypowiedzi, działania, decyzje. Każda władza ma z tym duży problem - mówiła szefowa "Czarno na białym". Ale, jak podkreśliła, "to jest istota naszej pracy". - Niezależnie od problemów i trudności, które mamy na drodze docierania do prawdy, musimy to odkrywać - dodała.

Redo opowiadała też, jak wygląda praca reporterów "Czarno na białym". - Nasza droga jest dużo dłuższa. Kiedy newsowy kurz opadnie, my wkraczamy i przebieramy w tych pyłkach kurzu, sprawdzamy wszystko jeszcze raz, dokumentujemy, konfrontujemy, szukamy głębiej. Na to potrzeba więcej czasu i pieniędzy. My jedno i drugie w "Czarno na białym" mamy i to pozwala nam wgłębiać się w tematy. Fantastycznie, że możemy to robić - powiedziała.

"Na tym polega nasza robota. Nie mamy być lubiani"

Jerzy Durlik stwierdził, że "przez te dwadzieścia lat trudno byłoby znaleźć władzę, która nas lubiła". - Na tym polega nasza robota. Nie mamy być lubiani, po prostu - podkreślił..

Mówił też o cechach, którymi muszą charakteryzować się reporterzy TVN24. - Dociekliwość, pewna krnąbrność, ciekawość, zainteresowanie, chęć zgłębienia tematu i nieodpuszczanie - wyliczał. - Naszą cechą od wielu lat jest to, że czerpiemy z tego, co sami mamy. Przychodzą do nas młodzi ludzie na staże i zostają. Pną się powoli po drabinkach kariery - dodał Durlik.

