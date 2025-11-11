Narodowe Święto Niepodległości. Tak będą wyglądały dzisiejsze uroczystości

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

We wtorek w całym kraju obchodzimy 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym w całym kraju przewidziane są wspólne przemarsze, koncerty, potańcówki, liczne zawody sportowe, a także ćwiczenia służb ratowniczych.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu w 1918 roku. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku, jednak zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone.

Obchody przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się już od rana. Po godzinie 14 z ronda Dmowskiego wyruszy coroczny marsz narodowców - tym razem pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Swój udział w nim zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.

