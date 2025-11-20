Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Reprezentacja Polski wywalczyła udział w barażach do mistrzostw świata 2026 mimo wielu zawirowań w trakcie eliminacji. Sytuację musiał ratować Jan Urban.

Nowy selekcjoner zdecydował się na inny sposób prowadzenia kadry. Czym różni się od poprzednika, co zmienił i jakie duże wyzwania czekają go podczas przygotowań drużyny do meczów barażowych?

Nie brakuje opinii, że Urban powinien pozostać selekcjonerem na następne eliminacje, nawet, jeśli nie uda mu się awansować na zbliżające się mistrzostwa.

Kadra zaczynała eliminacje z Michałem Probierzem na ławce. Ten miał w bagażu nieudane Euro 2024 oraz spadek z najwyższej dywizji Ligi Narodów, ale też niesłabnące poparcie prezesa PZPN. Mówił o podążaniu drużyny w dobrym kierunku i jej budowie. Koniec końców wyszło na to, że pod jego wodzą była ona zagubiona i dochodziło do jej rozkładu.