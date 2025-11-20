Kluczowe fakty:
- Reprezentacja Polski wywalczyła udział w barażach do mistrzostw świata 2026 mimo wielu zawirowań w trakcie eliminacji. Sytuację musiał ratować Jan Urban.
- Nowy selekcjoner zdecydował się na inny sposób prowadzenia kadry. Czym różni się od poprzednika, co zmienił i jakie duże wyzwania czekają go podczas przygotowań drużyny do meczów barażowych?
- Nie brakuje opinii, że Urban powinien pozostać selekcjonerem na następne eliminacje, nawet, jeśli nie uda mu się awansować na zbliżające się mistrzostwa.
Kadra zaczynała eliminacje z Michałem Probierzem na ławce. Ten miał w bagażu nieudane Euro 2024 oraz spadek z najwyższej dywizji Ligi Narodów, ale też niesłabnące poparcie prezesa PZPN. Mówił o podążaniu drużyny w dobrym kierunku i jej budowie. Koniec końców wyszło na to, że pod jego wodzą była ona zagubiona i dochodziło do jej rozkładu.