Opole Jechał pijany i na zakazie. W aucie troje małych dzieci Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja w Strzelcach Opolskich

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Kilka dni temu w Żędowicach na Opolszczyźnie policjanci zatrzymali 30-letniego kierowcę, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym.

Na widok radiowozu kierowca skręcił w pobliską drogę i wjechał na teren jednej z posesji. Policjanci pojechali za nim.

Złamał zakazy, był pijany i naraził dzieci Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

"Podczas sprawdzenia kierowcy w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że mężczyzna posiada dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Pierwszy obowiązuje od 2021 roku, a drugi od 2022 roku" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Pijany ojciec przewoził dzieci

Po przebadaniu go alkomatem, okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W tym stanie mężczyzna przewoził troje małych dzieci w wieku 5, 3 i 1 roku.

Pijany ojciec przewoził dzieci Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

"Mali pasażerowie podróżowali na tylnej kanapie pojazdu bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa ani nie byli przewożeni w wymaganych fotelikach" - dodaje policja.

Na miejsce przyjechała matka dzieci, której policjanci przekazali małoletnich pod opiekę.

Policjanci zatrzymali 30-latka, który odpowie za jazdę po alkoholu, złamanie sądowych zakazów i kierowanie pojazdem mimo cofniętych uprawnień. Usłyszy także zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. O sprawie zostanie poinformowany sąd rodzinny. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jechał po alkoholu mimo zakazów Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

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