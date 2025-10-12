Śmiertelny wypadek na rajdzie, zginął jeden z kierowców

Do wypadku doszło w niedzielę, około godziny 11.30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy). Informację przekazali organizatorzy w mediach społecznościowych.
"Doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Pilot trafił do szpitala" - czytamy.
Jak przekazała nyska policja, samochód rajdowy uderzył w drzewo i zapalił się.
Rajd Nyski odwołany
Dokładne okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury.
Organizatorzy Rajdu Nyskiego poinformowali o odwołaniu zawodów.
"Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana" - napisali w mediach społecznościowych.
"Organizatorzy zawodów składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz życzą szybkiego powrotu do zdrowia pilotowi. Jednocześnie proszą o uszanowanie prywatności poszkodowanych i powstrzymanie się od spekulacji" - dodali.
Dzień wcześniej również doszło do wypadku podczas Rajdu Nyskiego. W sobotę jedno z aut rajdowych wypadło z drogi i uderzyło w dwóch fotoreporterów, którzy stali w miejscu oznaczonym jako niebezpieczne. Jak informowała wtedy policja, strefa była wyraźnie oznaczona tabliczką ostrzegawczą. Potrącone osoby trafiły do szpitala.
