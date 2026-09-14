Opole Ojciec podejrzany o zgwałcenie córek. Sąd zdecydował o areszcie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Alarmujące dane z ministerstwa. "O dziecku w środowisku cyfrowym uwodzący wie niemalże wszystko" Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował w poniedziałek Przemysław Powirski z Prokuratury Rejonowej w Prudniku, sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają, że pokrzywdzonych dzieci może być więcej.

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

- Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o zgwałcenie dwóch małoletnich córek 18 sierpnia. Do sądu wpłynęło zażalenie na aresztowanie, ale zostało oddalone. Poszkodowane zostały już przesłuchane - przekazał prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.