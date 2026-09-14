Ojciec podejrzany o zgwałcenie córek. Sąd zdecydował o areszcie
Jak poinformował w poniedziałek Przemysław Powirski z Prokuratury Rejonowej w Prudniku, sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają, że pokrzywdzonych dzieci może być więcej.
Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
- Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o zgwałcenie dwóch małoletnich córek 18 sierpnia. Do sądu wpłynęło zażalenie na aresztowanie, ale zostało oddalone. Poszkodowane zostały już przesłuchane - przekazał prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
Źródło: PAP/TVN24