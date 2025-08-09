Motocyklista pędził z prędkością 93 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 26 punktów karnych

Motocyklowa brawura zakończona mandatem i punktami karnymi Źródło: Opolska policja

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 sierpnia, podczas patrolu w jednej z miejscowości powiatu prudnickiego.

"Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hondą. 33-letni motocyklista pędził przez miejscowość z prędkością 93 kilometrów na godzinę na obowiązującej pięćdziesiątce. Nie było to jednak jego jedyne przewinienie. Mężczyzna, oprócz znacznego przekroczenia prędkości, wyprzedził inny pojazd w miejscu, gdzie obowiązywał bezwzględny zakaz wyprzedzania" - informuje opolska policja.

Ukarany wysokim mandatem

Prudniccy policjanci ukarali kierowcę hondy mandatem karnym w kwocie 2 tysięcy złotych. Za popełnione wykroczenia drogowe na konto mężczyzny trafiło aż 26 punktów karnych.

Jak dodaje policja, co ciekawie, kilka dni wcześniej 33-latek chwalił się we wpisie na jednym z portali społecznościowych swoją niebezpieczną jazdą, która rzekomo obyła się bez konsekwencji.