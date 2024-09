Z powodu dużych opadów atmosferycznych utrudnienia dla kierowców w czterech województwach. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , w poniedziałek, 16 września, stan dróg na godz. 8.00 to:

Opolskie - zamknięte drogi

Na drodze krajowej w miejscowości Głuchołazy most tymczasowy i konstrukcja nowego mostu zostały porwane przez nurt rzeki. W miejscowości Mochów na DK40 został zamknięty most. Zablokowana jest DK45 w miejscowości Krapkowice. DK46 jest zablokowana w miejscowości Kamienica, most na tej drodze został zamknięty w miejscowości Malerzowice Wielkie. Na obwodnicy Otmuchowa na DK46 ruch w kierunku Paczkowa odbywa się objazdem drogami lokalnymi przez Otmuchów, ruch w kierunku Nysy odbywa się bez utrudnień.