Zderzyły się dwa auta, sześć osób nie żyje

Do wypadku doszło w środę przed godziną 6.30 na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - volkswagen passat i ford kuga.

- Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszystkie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku - powiedziała kom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowa komendy wojewódzkiej policji w Opolu.

Jak poinformował st. bryg. Dariusz Kulawinek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, po ugaszeniu samochodu zgon osób podróżujących volkswagenem został stwierdzony od razu. Na miejscu zginął też kierowca forda.

Na miejscu nadal pracują dwa zastępy straży pożarnej. Początkowo w miejscu zdarzenia zablokowane były obydwie drogi krajowe. Jak przekazał dyżurny GDDKiA w Opolu, przywrócono już ruch na DK94. Droga krajowa nr 39 nadal jest zablokowana, a ruch kierowany na objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin.

Jak powiedział dziennikarzom st. bryg. Kulawinek, w chwili zdarzenia temperatura wynosiła około zera stopni. - Mamy zimę, mamy trudne warunki, także apeluję o to, aby zwolnić, żeby dostosować prędkość do warunków na drodze - podkreślił komendant.

