Opole Nie żyje Ryszard Zembaczyński. Były prezydent Opola miał 77 lat Oprac. Anna Winiarska |

Ryszard Zembaczyński Źródło: Andrzej Grygiel/PAP

Jak przypomniał w swoim wpisie Szymon Ogłaza, Zembaczyński przez lata współtworzył miasto i region opolski.

"Był jednym z symboli opolskiego samorządu i człowiekiem mocno zaangażowanym w sprawy mieszkańców oraz życie publiczne naszego miasta.

Miał w sobie spokój i kulturę rozmowy, które zawsze budziły szacunek" – napisał marszałek, składając wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom Zembaczyńskiego.

Trzy kadencje prezydenta

Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. W 1990 powierzono mu stanowisko wojewody opolskiego, które pełnił do 1998 roku.

W 2001 roku wszedł do Platformy Obywatelskiej, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego regionu opolskiego. W 2002 roku po raz pierwszy został prezydentem Opola. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez trzy kadencje - do 2014 roku. Nie ubiegał się o reelekcję.

Zembaczyński zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie.