Zderzenie karetki i busa, są ranni

Samochodami, które się zderzyły podróżowało łącznie sześć osób. - Do zdarzenia doszło na obwodnicy miasta. Wciąż gromadzimy informacje na jego temat - przekazała młodszy aspirant Marta Białek z opolskiej komendy wojewódzkiej. Z jej informacji wynika, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Dyżurna stanowiska kierowania PSP w Opolu dodała, że na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W działaniach brały też udział trzy karetki i pięć zastępów straży pożarnej.

Więcej informacji wkrótce.