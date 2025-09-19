Logo strona główna
Opole

Zderzenie karetki i busa, są ranni

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Źródło: FotoDax / Shutterstock.com
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Powstańców Warszawy w Opolu. Według informacji przekazywanych przez straż pożarną, w zdarzeniu ucierpiały dwie osoby jadące karetką. To personel medyczny, który nie przewoził pacjenta.

Samochodami, które się zderzyły podróżowało łącznie sześć osób. - Do zdarzenia doszło na obwodnicy miasta. Wciąż gromadzimy informacje na jego temat - przekazała młodszy aspirant Marta Białek z opolskiej komendy wojewódzkiej. Z jej informacji wynika, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Dyżurna stanowiska kierowania PSP w Opolu dodała, że na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W działaniach brały też udział trzy karetki i pięć zastępów straży pożarnej.

Więcej informacji wkrótce.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com

