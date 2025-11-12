Pożar w centrum handlowym. Ewakuowano 600 osób

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada chwilę po godzinie 11 w centrum handlowym przy placu Kopernika w Opolu.

- Doszło do pożaru rozdzielni w centrum handlowym. Pożar jest już opanowany. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. Jedna osoba została poszkodowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego - przekazała młodsza aspirant Adriana Malina z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Jak dodała, z centrum handlowego ochrona ewakuowała 600 osób.

Centrum handlowe w Opolu Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: Prezydent blokuje nominacje sędziowskie