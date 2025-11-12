Pożar w centrum handlowym. Ewakuowano 600 osób

Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada chwilę po godzinie 11 w centrum handlowym przy placu Kopernika w Opolu.
- Doszło do pożaru rozdzielni w centrum handlowym. Pożar jest już opanowany. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. Jedna osoba została poszkodowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego - przekazała młodsza aspirant Adriana Malina z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Jak dodała, z centrum handlowego ochrona ewakuowała 600 osób.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps