Opole

Widzieli "ojca leżącego bez ruchu". Brawurowa akcja policji na nagraniu

|
Zdarzenie miało miejsce w Opolu
Policjanci uratowali nieprzytomnego mężczyznę. Weszli przez balkon
Źródło: KWP w Opolu
Szybka i zdecydowana interwencja policjantów w Opolu pomogła ocalić życie 67-letniego mężczyzny. Mieszkaniec jednego z bloków leżał nieprzytomny na podłodze, nie było z nim żadnego kontaktu. Jeden z funkcjonariuszy wszedł do mieszkania przez sąsiedni balkon i otworzył drzwi ratownikom.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia od zaniepokojonej kobiety, która nie potrafiła nawiązać kontaktu ze swoim 67-letnim ojcem. Mężczyzna nie odbierał telefonów i nie otwierał drzwi. Na co dzień mieszkał ze swoją 88-letnią matką.

"Zgłaszająca dodatkowo przekazała, że z balkonu sąsiadki widać jej ojca leżącego bez ruchu na podłodze" - przekazała opolska policja.

Fragmenty z przebiegu interwencji widać na nagraniu, zarejestrowanym przez kamerkę umieszczoną na mundurze jednego z policjantów i opublikowanym przez opolską policję. Z początku mundurowi pukali do drzwi i dzwonili dzwonkiem. Nikt nie reagował. Funkcjonariusze pytali zgłaszającą kobietę, czy do mieszkania da się wejść w inny sposób. - Przez balkon. Tam jest wąsko - usłyszeli.

Niespełna minutę później jeden z funkcjonariuszy był już na balkonie należącym do sąsiadki 67-latka. Wspiął się na balustradę, po czym przestąpił nad przepaścią. Oba balkony były oddzielone od siebie ścianą, a balustrady były mokre od deszczu, jednak policjantowi udało się bezpiecznie przejść na drugą stronę. Na szczęście drzwi balkonowe były otwarte.

"Potknął się i uderzył o podłogę"

Po chwili funkcjonariusz otworzył drzwi mieszkania od wewnątrz, wpuszczając do środka kolegów z patrolu i córkę mężczyzny.

"Jak się okazało mężczyzna nieszczęśliwie potknął się i upadając uderzył o podłogę, co doprowadziło do utraty przytomności. Policjanci natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Decyzja medyków mieszkaniec Opola został przetransportowany do szpitala" - poinformowała opolska komenda.

Policja podkreśliła, że najprawdopodobniej "to właśnie dzięki czujności rodziny, pomocy sąsiedzkiej oraz zdecydowanej postawie policjantów pomoc nadeszła na czas i nie doszło do tragedii".

