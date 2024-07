Po kłótni uderzył ją siedem razy młotkiem w głowę. 30-latka nie żyje, 20-latek w areszcie

Sąd aresztował na trzy miesiące 20-letniego mieszkańca Dolnego Śląska, który jest podejrzany o to, że w jednym z mieszkań w Opolu siedmiokrotnie uderzył młotkiem w głowę o 10 lat starszą kobietę i doprowadził do jej śmierci. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany po niespełna dobie na terenie województwa mazowieckiego.

Do zdarzenia doszło 25 lipca. Policjanci zostali poinformowani o zwłokach kobiety, znalezionych w jednym z mieszkań na terenie Opola. Na miejsce pojechali funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Jak czytamy w komunikacie policji, ustalenia śledczych wskazują na to, że pomiędzy napastnikiem a ofiarą miało dojść do kłótni, w trakcie której mężczyzna przy użyciu młotka doprowadził do śmierci 30-letniej kobiety. Policjanci po zebraniu materiału dowodowego wytypowali prawdopodobnego sprawcę.