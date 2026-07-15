Ciężarówka wjechała w 80-latkę z rowerem
Przed godziną 9 w Lędzinach w województwie opolskim doszło do wypadku. Na DK46 potrącona została starsza kobieta.
- 80-latka przeprowadzała na oznakowanym przejściu dla pieszych swój rower. W tym momencie została potrącona przez kierującego samochodem ciężarowym 27-latka. Kierowca w momencie zdarzenia był trzeźwy - powiedział nam asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła. Na miejscu pod nadzorem prokuratora działają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. W tym momencie ruch odbywa się wahadłowo.
Źródło: tvn24.pl