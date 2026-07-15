Opole Ciężarówka wjechała w 80-latkę z rowerem Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przed godziną 9 w Lędzinach w województwie opolskim doszło do wypadku. Na DK46 potrącona została starsza kobieta.

- 80-latka przeprowadzała na oznakowanym przejściu dla pieszych swój rower. W tym momencie została potrącona przez kierującego samochodem ciężarowym 27-latka. Kierowca w momencie zdarzenia był trzeźwy - powiedział nam asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła. Na miejscu pod nadzorem prokuratora działają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. W tym momencie ruch odbywa się wahadłowo.

Źródło: Google Maps