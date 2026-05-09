To miała być piesza wędrówka, ale ukradł samochód i wjechał do rowu

34-latek podczas wędrówki ukradł auto

34-latek pieszo zwiedzał okolicę. Do czasu. Sprzed jednego z zakładów mechanicznych w powiecie oleskim (Opolskie) odjechał osobowym peugeotem. Auto było otwarte, a kluczyki znajdowały się w stacyjce. Właściciel wycenił wartość pojazdu na pięć tysięcy złotych.

Pijany wjechał do rowu

Swoją podróż 34-latek zakończył w rowie. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Nie ma prawa jazdy, był pijany, miał w organizmie dwa promile alkoholu.

Początkowo tłumaczył, że pożyczył auto od znajomego i podróżował bez określonego celu. Policjanci ustalili jednak, że pojazd został skradziony. Przy zatrzymanym znaleziono również portfel z gotówką. Jak się okazało skradziony w jednej z miejscowości w powiecie oleskim, którą wcześniej zwiedzał pieszo 34-latek. Portfel zabrał z zaparkowanego na posesji pojazdu.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży oraz zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do których się przyznał. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, którym kierował.

