Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

To miała być piesza wędrówka, ale ukradł samochód i wjechał do rowu

|
Ukradł portfel i samochód, pijany wjechał do rowu
34-latek podczas wędrówki ukradł auto
Źródło: Opolska policja
34-latek podczas pieszej wędrówki ukradł portfel, a następnie auto. Podróż zakończył w rowie, był pijany. Usłyszał zarzuty, grozi mu pięć lat więzienia.

34-latek pieszo zwiedzał okolicę. Do czasu. Sprzed jednego z zakładów mechanicznych w powiecie oleskim (Opolskie) odjechał osobowym peugeotem. Auto było otwarte, a kluczyki znajdowały się w stacyjce. Właściciel wycenił wartość pojazdu na pięć tysięcy złotych.

Ukradł portfel i samochód, pijany wjechał do rowu
Ukradł portfel i samochód, pijany wjechał do rowu
Źródło: Opolska policja

Pijany wjechał do rowu

Swoją podróż 34-latek zakończył w rowie. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Nie ma prawa jazdy, był pijany, miał w organizmie dwa promile alkoholu.

Początkowo tłumaczył, że pożyczył auto od znajomego i podróżował bez określonego celu. Policjanci ustalili jednak, że pojazd został skradziony. Przy zatrzymanym znaleziono również portfel z gotówką. Jak się okazało skradziony w jednej z miejscowości w powiecie oleskim, którą wcześniej zwiedzał pieszo 34-latek. Portfel zabrał z zaparkowanego na posesji pojazdu.

Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób

Lubuskie

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży oraz zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do których się przyznał. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, którym kierował.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

Udostępnij:
Tagi:
województwo opolskiewojewództwo wielkopolskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Viktor Orban
Co dalej z Orbanem? "Planuje tam dłuższy pobyt"
Świat
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na plaży w Mikoszewie. "Wiele tygodni pływał w Morzu Bałtyckim"
METEO
imageTitle
Sensacja w Rzymie. Sabalenka może się pakować
EUROSPORT
imageTitle
Krótki turniej dla Paolini. Obrończyni tytułu już wyeliminowana
EUROSPORT
49 min
pc
Mroczna strona diecezji sosnowieckiej. "Zapominali, że ksiądz mógł molestować dzieci"
Superwizjer. Podcast
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
METEO
Złoty pomnik Trumpa
Złoty posąg Trumpa odsłonięty. "To nie jest bałwochwalstwo"
Świat
imageTitle
Emocjonujący finał drugiego dnia Giro. Zdecydował fotofinisz
EUROSPORT
Anna Vozna
"Razem z biletem dostałam instrukcję, jak mam przeżyć"
Świat
imageTitle
Widzew jeszcze nie tonie. Zwrot w walce o utrzymanie
EUROSPORT
Budapeszt, Węgry
Zmiana na budynku węgierskiego parlamentu. Po 14 latach
Świat
imageTitle
Był olimpijczykiem, zadziwia po sześćdziesiątce. Rywalizuje z córką
EUROSPORT
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Tragedia na Wiśle. Nie żyje uczestnik mistrzostw Polski
WARSZAWA
59 min
pc
"Afryka stała się światowym epicentrum dżihadyzmu". Czy historia się powtórzy?
Ciekawe czasy
38-latek z Ukrainy jest podejrzany o przemoc wobec rodziny
Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
WARSZAWA
Skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od soboty nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
"Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne"
WARSZAWA
Konrad Piasecki, Piotr Borowski i Arleta Zalewska
"Ciekawe, inspirujące". Prowadzący "Podcastu politycznego" o spotkaniu z widzami
25 lat TVN24
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
BIZNES
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
METEO
Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Kolejny wirus na luksusowym wycieczkowcu. Ponad stu zarażonych
Świat
Części od skradzionych aut
Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób
Lubuskie
Péter Magyar
Nowy premier do prezydenta: czas, żeby odejść, póki jest to możliwe
Świat
imageTitle
Hiszpanka napisała historię. Niewiadoma-Phinney ósma we Vuelcie
EUROSPORT
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
BIZNES
Zderzyły się trzy auta
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
WARSZAWA
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Ujawnili zasadę "Podcastu politycznego". "Możemy obiecać i zagwarantować"
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
FAŁSZMinistra zdrowia: płacimy 100 procent za profilaktykę gastroskopii. Nieprawda
Zuzanna Karczewska
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Europa coraz bogatsza. Polska z imponującym wynikiem
BIZNES
Paweł Grzesiowski
Pierwsza osoba z Polski pod nadzorem sanitarnym. Grzesiowski wyjaśnia
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica