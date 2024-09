Woda wdarła się do szpitala w Nysie. Dyrektor o sytuacji pacjentów

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie wdarła się woda. - Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Sytuacja w całym mieście jest bardzo trudna - przekazuje starszy kapitan Dariusz Pryga z nyskiej straży pożarnej. W rozmowie z dziennikarzami Radia Opole dyrektor zalanej placówki nie wyklucza ewakuacji części chorych.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać wartki potok, który wdarł się do szpitalnego gmachu. - Wokół szpitala jest już woda. Myśmy już wcześniej byli na to przygotowani. I w zasadzie Szpitalny Oddział Ratunkowy już został przeniesiony wyżej, do miejsca, gdzie funkcjonuje oddział laryngologiczny - przekazał w rozmowie z "Radiem Opole" dyrektor szpitala w Nysie, Artur Kamiński.