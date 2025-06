Śmierć dwóch młodych osób, policja szuka autora tego filmu

Moment wypadku widać na filmie, który trafił do sieci Źródło: Stop Cham, tvn24.pl

Do tragedii doszło w sobotę, około godziny 18:55 na obwodnicy Niemodlina w kierunku Opola. - Samochód osobowy kierowany przez 25-latka, w którym jechała też 18-letnia kobieta jechał odcinkiem drogi krajowej numer 46. To odcinek trasy od zjazdu na autostradę A4 do miejscowości Dąbrowa - przekazuje w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Marta Białek.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 25-latek w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki skoda.

- Na skutek wypadku zginęły obie osoby jadące mercedesem. 56-letnia kobieta kierująca skodą i jej o rok starszy pasażer trafili do szpitala - zaznacza policjantka.

Dwie osoby zginęły, dwie inne trafiły do szpitala Źródło: TVN24

Szukają świadków

Okoliczności tej tragedii wyjaśnia Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskie Policji w Opolu.

- Apelujemy o kontakt do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje w tej sprawie. W szczególności apelujemy do autora nagrania z wideorejestratora, które zostało opublikowane w interenecie. Na kontakt czekamy pod numerem telefonu 47 864 26 92 - mówi mł. asp. Białek.

Film, o który chodzi został opublikowany na profilu "Stop Cham". Na filmie widać, że tuż przed tragedią kierowca mercedesa wyprzedzał inne pojazdy z bardzo dużą prędkością. Po kilku sekundach widać, że - w dość dużej odległości od nagrywającego - dochodzi do czołowego zderzenia.

