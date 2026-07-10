Opole Skakał po zaparkowanym aucie, nie wie dlaczego Oprac. Svitlana Kucherenko |

Skakał po zaparkowanym aucie w Namysłowie Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zgłosił się właściciel samochodu, którego pojazd został uszkodzony podczas postoju na jednym z parkingów.

Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu, na którym widać, jak młody mężczyzna wchodzi na zaparkowany samochód, a następnie skacze po jego dachu i masce, powodując liczne uszkodzenia karoserii.

Skakał po zaparkowanym aucie Źródło zdjęcia: Opolska policja

Tłumaczył, że był pijany

W czwartek, 9 lipca, 28-letni mieszkaniec Namysłowa został zatrzymany i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.

"Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że w chwili zdarzenia znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić powodów swojego zachowania" - opisuje opolska policja.

28-latek skakał po dachu i masce auta Źródło zdjęcia: Opolska policja

Pokrzywdzony określił wartość poniesionych strat na około 10 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo 28-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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