Skakał po zaparkowanym aucie, nie wie dlaczego
Do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zgłosił się właściciel samochodu, którego pojazd został uszkodzony podczas postoju na jednym z parkingów.
Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu, na którym widać, jak młody mężczyzna wchodzi na zaparkowany samochód, a następnie skacze po jego dachu i masce, powodując liczne uszkodzenia karoserii.
Tłumaczył, że był pijany
W czwartek, 9 lipca, 28-letni mieszkaniec Namysłowa został zatrzymany i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.
"Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że w chwili zdarzenia znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić powodów swojego zachowania" - opisuje opolska policja.
Pokrzywdzony określił wartość poniesionych strat na około 10 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo 28-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.