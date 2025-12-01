Pijany wjechał w zaparkowaną koparkę

Do zdarzenia doszło w sobotę, 29 listopada w Namysłowie. "Samochód osobowy marki Opel uderzył w zaparkowaną na poboczu koparkę. Policjanci podczas rozmowy z kierowcą auta wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało blisko cztery promile alkoholu w organizmie mężczyzny" - informuje opolska policja.
Zatrzymali mu prawo jazdy
32-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i przewieziony do komendy.
Po wytrzeźwieniu 32-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Stracił już prawo jazdy. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a także konfiskata samochodu lub jego równowartości.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja