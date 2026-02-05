O sprawie opolska policja poinformowała w środę na Facebooku. Jak podają funkcjonariusze, petenta Urzędu Pracy irytował fakt, że nie otrzymuje finansowego wsparcia od placówki.
"Tablica informacyjna miała być symbolem długoletniej, choć jego zdaniem niekoniecznie satysfakcjonującej współpracy z urzędem. 45-latek wszedł na barierki i ukradł napis, po czym uciekł z miejsca zdarzenia" – czytamy w komunikacie.
Policja informuje, że docelowo tabliczka miała zostać umieszczona w pokoju mężczyzny. Zanim jednak się to stało namysłowianin wybrał się z nią na spacer po mieście, podczas którego został zatrzymany. "Jego sprawa będzie miała swój finał w sądzie" – zapowiadają policjanci.
Autorka/Autor: wini/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja