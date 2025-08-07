Zawiadomiła, że widzi dwumetrowego węża. "Leżał spokojnie, nie imponował swoim rozmiarem"

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim

Jak informuje młodsza aspirant Justyna Woźniak, oficer prasowa policji w Strzelcach Opolskich, dyżurny otrzymał zgłoszenie o "wtargnięciu niebezpiecznego gada na jedną z posesji w gminie Leśnica".

Kobieta zgłosiła, że widzi na swoim podwórku dwumetrowego węża. Dyżurny natychmiast powiadomił weterynarza, a kobietę poinformował, żeby zachowała środki ostrożności w oczekiwaniu na jego przyjazd.

Leżał spokojnie, "nie imponował swoim rozmiarem"

Lekarz weterynarii natychmiast pojechał pod wskazany adres, żeby rozpoznać sytuację. Okazało się, że gad miał kilkadziesiąt centymetrów długości. - Po wejściu na posesję i wskazanie przez zgłaszającą miejsca, policjanci ujawnił sprawcę całego zamieszania. Był nim zaskroniec. Gadzina leżała spokojnie, nie imponując swoim rozmiarem. Jest to niejadowity wąż, który nie stanowi zagrożenia dla człowieka - relacjonuje policjantka. I podkreśla, że zaskrońce unikają konfrontacji, a w przypadku zagrożenia, próbują uciekać lub udają martwe, wydzielając jednocześnie nieprzyjemny zapach. - Weterynarz wyprowadził węża z ogródka, zabezpieczył, a następnie zwrócił mu wolność - opisuje Woźniak.

Polskę zamieszkuje 9 gatunków węży i wszystkie podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. KPP Strzelce Opolskie

Zaskroniec - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock

