Lód załamał się pod koniem

Koń wpadł do zamarzniętego stawu na wybiegu. Wezwano służby. Zanim na miejsce przyjechali strażacy, zwierzę wyciągnęli mieszkańcy. Jeden z nich został kopnięty w brzuch i trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 stycznia około godziny 15.30 na prywatnej posesji we wsi Leśna w powiecie oleskim w województwie opolskim. Strażacy zostali wezwani do konia, który wpadł do stawu.