Szli i niszczyli zaparkowane auta. Obaj pijani, jeden z narkotykami

Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia w Kluczborku na Opolszczyźnie. Dwóch mężczyzn z miasta, idąc przez osiedle, niszczyło zaparkowane samochody. Policja szybko wysłała tam patrole.
"Na widok funkcjonariuszy sprawcy podjęli próbę ucieczki, jednak po krótkim pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Łącznie uszkodzonych zostało 11 aut, a straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych" - informuje opolska policja.
Byli pijani
Według ustaleń funkcjonariuszy, obaj byli pijani, a u jednego z nich funkcjonariusze znaleźli dodatkowo cztery gramy amfetaminy.
Za zniszczenie mienia mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja