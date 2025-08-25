Logo strona główna
Opole

Szli i niszczyli zaparkowane auta. Obaj pijani, jeden z narkotykami

Dwóch mężczyzn uszkadzało samochody
Do zdarzenia doszło w Kluczborku
Źródło: Google Earth
Szli przez osiedle i niszczyli stojące tam auta. Dwaj 29-latkowie z Kluczborka (Opolskie) zostali zatrzymani po krótkim pościgu. Obaj byli pijani, a jeden miał przy sobie narkotyki.

Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia w Kluczborku na Opolszczyźnie. Dwóch mężczyzn z miasta, idąc przez osiedle, niszczyło zaparkowane samochody. Policja szybko wysłała tam patrole.

"Na widok funkcjonariuszy sprawcy podjęli próbę ucieczki, jednak po krótkim pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Łącznie uszkodzonych zostało 11 aut, a straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych" - informuje opolska policja.

Dwóch mężczyzn uszkadzało samochody
Dwóch mężczyzn uszkadzało samochody
Źródło: Opolska policja

Byli pijani

Według ustaleń funkcjonariuszy, obaj byli pijani, a u jednego z nich funkcjonariusze znaleźli dodatkowo cztery gramy amfetaminy.

Za zniszczenie mienia mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków.

Zniszczone auta na osiedlu
Zniszczone auta na osiedlu
Źródło: Opolska policja
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

Kluczborkwojewództwo opolskiePolicja
