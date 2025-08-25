Szli i niszczyli zaparkowane auta. Obaj pijani, jeden z narkotykami

Do zdarzenia doszło w Kluczborku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia w Kluczborku na Opolszczyźnie. Dwóch mężczyzn z miasta, idąc przez osiedle, niszczyło zaparkowane samochody. Policja szybko wysłała tam patrole.

"Na widok funkcjonariuszy sprawcy podjęli próbę ucieczki, jednak po krótkim pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Łącznie uszkodzonych zostało 11 aut, a straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych" - informuje opolska policja.

Dwóch mężczyzn uszkadzało samochody Źródło: Opolska policja

Byli pijani

Według ustaleń funkcjonariuszy, obaj byli pijani, a u jednego z nich funkcjonariusze znaleźli dodatkowo cztery gramy amfetaminy.

Za zniszczenie mienia mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków.

Zniszczone auta na osiedlu Źródło: Opolska policja