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Opole

Zażądali jedzenia od seniorki. Gdy odmówiła, splądrowali dom

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Sprawcy ukradli jedzenie i ubrania od seniorki
Starsi ludzie często padają ofiarami oszustw. Policji nie zawsze udaje się odzyskać skradzione pieniądze
Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KPP w Kluczborku
Dwóch mężczyzn zaatakowało 84-letnią mieszkankę jednej z miejscowości w okolicach Kluczborka (Opolskie), gdy odmówiła im jedzenia. Napastnicy zabrali seniorce klucze do domu, weszli do środka, zabrali żywność oraz odzież. Obaj usłyszeli zarzuty.

"Z ustaleń policjantów wynika, że dwaj mężczyźni w wieku 24 i 58 lat przyjechali pod dom seniorki na rowerach. Podczas rozmowy zażądali, aby kobieta dała im jedzenie. Kiedy spotkali się z odmową, stali się agresywni. Zaczęli szarpać 84-latkę, po czym zabrali trzymane przez nią w ręku klucze do domu" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku.

Chleb i kiełbasa

Jak ustalili funkcjonariusze, napastnicy otworzyli drzwi i weszli do środka. Przeszukali pomieszczenia, zabrali chleb i kiełbasę, a także ubrania. Jeden z mężczyzn wyszedł z domu z dwiema wypełnionymi reklamówkami. Chwilę później obaj odjechali z posesji na rowerach.

Chwilę później policjanci odnaleźli mężczyzn w pustostanie niedaleko miejsca zdarzenia. Obaj byli pijani.

Sprawcy ukradli jedzenie i ubrania od seniorki
Sprawcy ukradli jedzenie i ubrania od seniorki
Źródło zdjęcia: KPP w Kluczborku

Usłyszeli zarzuty

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz kradzieży z włamaniem, za które grozi im kara do 15 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
KluczborkOpolskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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