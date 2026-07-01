Zażądali jedzenia od seniorki. Gdy odmówiła, splądrowali dom
"Z ustaleń policjantów wynika, że dwaj mężczyźni w wieku 24 i 58 lat przyjechali pod dom seniorki na rowerach. Podczas rozmowy zażądali, aby kobieta dała im jedzenie. Kiedy spotkali się z odmową, stali się agresywni. Zaczęli szarpać 84-latkę, po czym zabrali trzymane przez nią w ręku klucze do domu" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku.
Chleb i kiełbasa
Jak ustalili funkcjonariusze, napastnicy otworzyli drzwi i weszli do środka. Przeszukali pomieszczenia, zabrali chleb i kiełbasę, a także ubrania. Jeden z mężczyzn wyszedł z domu z dwiema wypełnionymi reklamówkami. Chwilę później obaj odjechali z posesji na rowerach.
Chwilę później policjanci odnaleźli mężczyzn w pustostanie niedaleko miejsca zdarzenia. Obaj byli pijani.
Usłyszeli zarzuty
Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz kradzieży z włamaniem, za które grozi im kara do 15 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.