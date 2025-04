Przekroczył prędkość o 80 km/h, w organizmie miał ponad promil

Głubczyce Źródło: Google Earth

Policjanci z Głubczyc (woj. opolskie) zatrzymali 38-latka, który o 80 km/h przekroczył prędkość, jadąc przez wieś. Okazało się też, że jest pijany i nie posiada uprawnień do kierowania samochodem.

Do zdarzenia doszło 31 marca. Policjanci z Głubczyc patrolując drogi zauważyli we wsi Klisino, kierowcę, który jechał bardzo szybko. Postanowili go zatrzymać.

Na liczniku 127 km/h, w organizmie ponad promil

Jak relacjonuje mł. asp. Wioletta Tarasiewicz z KPP w Głubczycach, mężczyzna pędził volkswagenem, mając na liczniku 127 km/h na obowiązującej "pięćdziesiątce". Jazda o prawie 80 km/h za szybko nie była jedynym złamaniem prawa, jakiego dopuścił się 38-latek. - W trakcie rozmowy z kierowcą funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy volkswagena wykazało blisko 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo, jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania - informuje policjantka.

Przekroczył prędkość o 80 km/h Źródło: KPP Głubczyce

Za przekroczenie prędkości, brak uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 38-letni mieszkaniec gminy Głubczyce odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.