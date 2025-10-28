Zaatakował w lesie. Rannego mężczyznę znalazła spacerowiczka

Do zdarzenia doszło w jednym z lasów na terenie Kędzierzyna Koźla. Podczas kłótni 26-latek nagle zaatakował swojego znajomego, powodując u niego - jak podaje policja - poważne obrażenia ciała. Napastnik tuż po zdarzeniu uciekł, a poszkodowanego zostawił bez pomocy.
"Na rannego mężczyznę natrafiła przypadkowa spacerowiczka, która wezwała pomoc. 53-latek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu trafił do szpitala" - informuje w komunikacie policja w Kędzierzynie-Koźlu.
Zmieniał wygląd, by uniknąć zatrzymania
26-latek przez kilka dni ukrywał się - zmienił swój wygląd oraz ubiór, próbując zmylić trop organów ścigania. W końcu został zatrzymany.
Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu kara do 20 lat więzienia. Decyzją sądu 26-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
