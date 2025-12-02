Tragiczny karambol w gęstej mgle. A4 zablokowana w obu kierunkach

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim Źródło: Google Earth

Do karambolu doszło we wtorek, 2 grudnia około godziny 9.20 na 265. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia w rejonie Góry Świętej Anny na Opolszczyźnie. Nad drogą unosi się gęsta mgła.

Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyło się łącznie dziewięć pojazdów: sześć samochodów osobowych, którymi jechało 12 osób, dwie ciężarówki, w których były dwie osoby oraz autobus, którym podróżowało sześć osób. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.

Zderzenie kilku aut na A4 Źródło: TVN24

Autostrada A4 została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcom zaleca się korzystanie z objazdów przez zjazd Strzelce Opolskie lub Krapkowice-Gogolin. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, a służby prowadzą działania ratownicze i porządkowe.

Karambol na A4 Źródło: TVN24

⚠️UWAGA.



Wypadek z udziałem kilku pojazdów na autostradzie A-4 w rejonie Góry Św. Anny



Autostrada zablokowana w obydwu kierunkach.



Na miejscu pracują służby.



Wyznaczono objazdy:



- od Węzła Strzelce Opolskie przez DK94 i dalej Opole,

- od Węzła Gogolin przez DW 426 w… pic.twitter.com/BIvjsXYfgd — opolska Policja (@opolskaPolicja) December 2, 2025 Rozwiń

Kolizje w stronę Katowic

Jak przekazał dyżurny straży pożarnej, na nitce w stronę Katowic doszło do dwóch kolejnych kolizji. W pierwszej zderzyły się dwa samochody osobowe i bus - nikt nie został ranny. Kilka metrów dalej doszło do drugiego zdarzenia, w którym brały udział ciężarówka i auto osobowe. W tym przypadku również nie ma poszkodowanych.

