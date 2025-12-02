Tragiczny karambol w gęstej mgle. A4 zablokowana w obu kierunkach

Do karambolu doszło we wtorek, 2 grudnia około godziny 9.20 na 265. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia w rejonie Góry Świętej Anny na Opolszczyźnie. Nad drogą unosi się gęsta mgła.
Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyło się łącznie dziewięć pojazdów: sześć samochodów osobowych, którymi jechało 12 osób, dwie ciężarówki, w których były dwie osoby oraz autobus, którym podróżowało sześć osób. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.
Autostrada A4 została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcom zaleca się korzystanie z objazdów przez zjazd Strzelce Opolskie lub Krapkowice-Gogolin. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, a służby prowadzą działania ratownicze i porządkowe.
Kolizje w stronę Katowic
Jak przekazał dyżurny straży pożarnej, na nitce w stronę Katowic doszło do dwóch kolejnych kolizji. W pierwszej zderzyły się dwa samochody osobowe i bus - nikt nie został ranny. Kilka metrów dalej doszło do drugiego zdarzenia, w którym brały udział ciężarówka i auto osobowe. W tym przypadku również nie ma poszkodowanych.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24