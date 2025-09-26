Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 września około godzinny 12:30 w okolicy przejazdu kolejowego w miejscowości Jędrynie na Opolszczyźnie.

"17-letni kierujący ciągnikiem rolniczym w wyniku niezachowania należytej ostrożności, a mianowicie nie opuszczenia ładowacza czołowego typu tur, zahaczył o wiadukt kolejowy, pod którym chciał przejechać" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Młody kierowca ciągnika zahaczył o most Źródło: Policja Strzelce Opolskie

Ukarany mandatem

Kierowca nie odniósł obrażeń, był trzeźwy. Policjanci ukarali 17-latka mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Traktor zahaczył o wiadukt kolejowy w Jędryniach Źródło: Policja Strzelce Opolskie

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo