Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 września około godzinny 12:30 w okolicy przejazdu kolejowego w miejscowości Jędrynie na Opolszczyźnie.
"17-letni kierujący ciągnikiem rolniczym w wyniku niezachowania należytej ostrożności, a mianowicie nie opuszczenia ładowacza czołowego typu tur, zahaczył o wiadukt kolejowy, pod którym chciał przejechać" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.
Ukarany mandatem
Kierowca nie odniósł obrażeń, był trzeźwy. Policjanci ukarali 17-latka mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Strzelce Opolskie