Opole

Handlowali lekami w sieci. 11 osób z zarzutami

CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci
CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci.
Źródło: CBZC
Policjanci z opolskiego CBZC rozbili gang zajmujący się nielegalną sprzedażą silnych leków przez internet, które mogły wywoływać skutki poronne. W sprawie zatrzymano 11 osób, którym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Śledczy ustalili, że ofiarami niebezpiecznego procederu padło ponad tysiąc osób.

Rzecznik CBZC kom. Marcin Zagórski przekazał, że na wątpliwe ogłoszenia policjanci natrafili w 2024 roku. Wyjaśnił, że były one publikowane na różnego rodzaju platformach i forach internetowych.

"Wszystko wskazywało na handel produktami medycznymi bez zezwolenia. Co gorsza, najprawdopodobniej były to silne, przeciwbólowe i przeciwzapalne leki wydawane tylko na receptę" - dodał policjant.

Stosowanie ich jest wskazane wyłącznie pod kontrolą lekarza. Leków tych nie można zażywać w czasie ciąży, gdyż poważnie zagrażają życiu i zdrowiu kobiety oraz płodu. "Jednak to właśnie instrukcje odnośnie możliwych skutków przerwania ciąży, były reklamowane i sugerowane w ogłoszeniach" - przekazał Zagórski.

CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci
CBZC rozbiło gang handlujący nielegalnymi lekami w sieci
Źródło: CBZC

Policjanci natrafili na znaczną ilość ogłoszeń wskazujących na jedno źródło. Trop kierował w stronę zorganizowanej, działającej świadomie i powiązanej ze sobą grupy osób. Celem kryminalnych z Opola stało się ustalenie lidera nielegalnego przedsięwzięcia. Ukrywał się on za zakładanymi na różne dane, kontami bankowymi, które miały maskować jego prawdziwą tożsamość. Policjantom udało się jednak go ustalić.

CBZC zatrzymało 11 osób

Pierwsza seria zatrzymań miała miejsce w marcu 2025 roku w Bielsku Białej. Wówczas wpadł 48-letni mieszkaniec miasta oraz jego o 3 lata młodsza partnerka.

"To właśnie ten mężczyzna, według ustaleń śledczych, był liderem grupy, a kobieta jego 'prawą ręką'. W ich piwnicy policjanci znaleźli kilkadziesiąt sztuk przygotowanych już do sprzedaży i wysyłki medykamentów" - zaznaczył Zagórski.

Policjanci dodatkowo zabezpieczyli dokumentację, telefony i komputery. Zapisane na nich informacje potwierdziły wcześniejsze. Oboje decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Zorganizowana grupa przestępcza sprzedawała leki bez recepty
Zorganizowana grupa przestępcza sprzedawała leki bez recepty
Źródło: CBZC

Następnego dnia kryminalni zatrzymali kolejne trzy osoby. W ciągu kolejnych miesięcy policjanci dotarli do kolejnych osób udzielających wsparcia rozbitej grupie.

Opolscy cyberpolicjanci udowodnili członkom grupy, że na nielegalnym handlu zarobili ponad pół miliona złotych. Pięć osób usłyszało zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, kolejne sześć udział w praniu brudnych pieniędzy.

Fabryka narkotyków zlikwidowana

Fabryka narkotyków zlikwidowana

Łódź
Lekarze odpowiedzą za wystawianie fałszywych recept na opioidy

Lekarze odpowiedzą za wystawianie fałszywych recept na opioidy

Kraków

Ponad tysiąc osób padło ofiarami gangu

"Ofiarami nielegalnego, niebezpiecznego handlu silnymi medykamentami padło ponad tysiąc osób. Policjanci dotarli do kobiety, która w wyniku ich zażycia doznała choroby realnie zagrażającej życiu" - poinformował Zagórski.

48-latek z Bielska-Białej usłyszał zarzut założenia i prowadzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Grozi mu teraz nawet do 15 lat więzienia. 45-latka z Bielska-Białej, 33-latka z Bytomia, 39-letnia mieszkanka okolic Warszawy oraz 49-letni mężczyzna z Przemyśla, za udział w takiej grupie oraz tzw. pranie pieniędzy, muszą się liczyć z karą do 10 lat więzienia.

CBZC zatrzymało 11 osób
CBZC zatrzymało 11 osób
Źródło: CBZC

Kolejne poważne zarzuty dotyczą narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, udzielania pomocy w przerywaniu ciąży, wbrew obowiązującym przepisom oraz za nielegalny handel lekami.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBZC

województwo opolskie województwo śląskie Bielsko-Biała CBZC
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica