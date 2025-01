"Historia zamku sięga średniowiecza, chociaż był on wielokrotnie przebudowywany i poddawany modernizacjom przez kolejnych właścicieli. Ma także swoje miejsce w historii, bo w czasie potopu szwedzkiego w tym zamku gościł król Polski Jan Kazimierz wraz z całym dworem, tu mieszkał i tworzył Ludwig van Beethoven. W promieniu czterystu kilometrów od Głogówka znajdują się stolice sześciu europejskich państw, a trzy tysiące metrów kwadratowych zamku to powierzchnia, którą można wykorzystać na wiele sposobów" - wylicza burmistrz Bujak.

Zabytek należy uratować

"Dla mnie zamek to przede wszystkim zabytek, który można i należy uratować. Według ostatnich szacunków koszt przywrócenia go do użytku to około stu milionów złotych. Naszej gminy na taki wydatek nie stać. Tu musi wejść albo państwo, albo poważny inwestor prywatny. Mówię o poważnym inwestorze, bo nasz zamek miał już prywatnego właściciela, który jednak nie wywiązywał się z obowiązku jego odbudowy i gmina odzyskała zamek w 2013 roku po wyroku sądu. Udało nam się odnowić pokrycie dachu i elewację od strony frontu, jednak zdajemy sobie sprawę, że to za mało. Być może teraz, gdy nasz zamek stał się tematem publicznej dyskusji, znajdzie się ktoś z dobrym pomysłem na jego wykorzystanie" - uważa burmistrz Bujak.