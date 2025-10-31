Tragiczny wypadek, nie żyje policjant

Brzeg (woj. opolskie) Źródło: Google Maps

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 31 października, około godziny 7.20 na obwodnicy Brzegu. Jak poinformowała tamtejsza policja, samochód osobowy zderzył się tam z rowerzystą.

Śmierć policjanta w wypadku

Rowerzysta, 56-latek, w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Jak poinformowała tvn24.pl asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, był to policjant tej jednostki.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, samochodem kierowała 29-latka. Kobiecie nic się nie stało.

Przyczyny tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem brzeskiej prokuratury.

