Do zdarzenia doszło w powiecie brzeskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z komendy w Brzegu (woj. opolskie) natknęli się na rozbity samochód. Stał na poboczu jednej z lokalnych dróg.

"Za kierownicą forda siedział 16-letni chłopak. Od początku interwencji rozmowa z chłopakiem była utrudniona. Policjanci ustalili, że nastolatek bez wiedzy rodziców zabrał klucze od samochodu i wyszedł z domu. Chłopak wsiadł za kierownicę forda i ruszył w drogę. Przejechał zaledwie 500 metrów i już na pierwszym skrzyżowaniu stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w ogrodzenie posesji" - informuje brzeska policja.

Pijany 16-latek rozbił samochód rodziców Źródło: KPP Brzeg

Miał dwa promile alkoholu

Na miejsce wezwano rodziców chłopca. W ich obecności policjanci przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie nastolatka. Na szczęście w wyniku zdarzenia nie odniósł on poważniejszych obrażeń.

Sprawą zajmuje się sąd rodzinny Źródło: KPP Brzeg

Nastolatek został przekazany pod opiekę bliskich. Teraz jego sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Nastolatek zabrał rodzicom auto i je rozbił Źródło: KPP Brzeg

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo