Awaria w Elektrowni Opole. Służby na miejscu

Służby dostały w czwartek po godzinie 18.40 zgłoszenie o awarii w Elektrowni Opole. Jak przekazał nam kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy opolskiej straży pożarnej, na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej z terenu powiatu opolskiego. W drodze jest też sześć zastępów Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kędzierzyna-Koźla.
Bez osób poszkodowanych
Służby cały czas pracują na miejscu. Według wstępnych informacji, nie ma osób poszkodowanych.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: www.pgegiek.pl