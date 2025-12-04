Awaria w Elektrowni Opole. Służby na miejscu

Do zdarzenia doszło w Opolu Źródło: Google Earth

Służby dostały w czwartek po godzinie 18.40 zgłoszenie o awarii w Elektrowni Opole. Jak przekazał nam kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy opolskiej straży pożarnej, na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej z terenu powiatu opolskiego. W drodze jest też sześć zastępów Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kędzierzyna-Koźla.

Bez osób poszkodowanych

Służby cały czas pracują na miejscu. Według wstępnych informacji, nie ma osób poszkodowanych.

