Przedmiot przypominający drona na polu kukurydzy

Do zdarzenia doszło w powiecie działdowskim

Przedmiot został znaleziony we wtorek w miejscowości Wielki Łęck, gmina Płośnica (woj. warmińsko-mazurskie). Policja zgłoszenie dostała przed godziną 15.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dalsze czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia będą wykonywane pod jego nadzorem" - informuje policja.

- Na miejsce jadą prokuratorzy z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie - powiedział nam Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - Prokuratorzy będą przeprowadzali czynności, oględziny, zabezpieczą znaleziony obiekt i podejmiemy wtedy decyzję co do dalszego trybu postępowania.

We wtorek przed godz. 15:00 policjanci z Komenda Powiatowa Policji w Działdowie zostali powiadomieni o tym, że w gm....

Nie ma zagrożenia

Jak przekazała nam podkom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, obiekt nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani okolicznych terenów.

- W tej chwili będzie trwało zabezpieczenie i przejęcie przedmiotu przez żandarmerię i dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury wojskowej - dodała.