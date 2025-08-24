Ściął zakręt, zderzył się z innym autem. Trzy osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie olsztyńskim

Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, chwilę przed godziną 10, jeden z kierowców ściął zakręt, wjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z autem, którym podróżowały dwie osoby. - Wszystkie te trzy osoby zostały przewiezione do szpitala - przekazał podkom. Jacek Wilczewski z zespołu prasowo-informacyjnego olsztyńskiej policji.

Utrudnienia w ruchu

DK51 na odcinku z Dobrego Miasta do Lidzbarka Warmińskiego jest obecnie zablokowana. Straż pożarna prowadzi kierowców na objazdy. Olsztyńska GDDKiA podała, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 14.