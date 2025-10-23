Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami

Służby rozbiły gang, który handlował narkotykami i zajmował się włamaniami Źródło: CBŚP

Jak przekazał rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski, w ubiegłym tygodniu zatrzymano 8 osób, zabezpieczono 120 tysięcy złotych w gotówce oraz narkotyki, w tym marihuanę i amfetaminę.

W czasie kolejnej akcji CBŚP doszło do zatrzymania jednego z liderów grupy, pseudokibica jednego z olsztyńskich klubów sportowych, odpowiedzialnego za dostawy narkotyków.

- Ze względu na informacje o możliwym posiadaniu przez niego broni palnej w akcję zatrzymania mężczyzny zaangażowano funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji - zaznaczył komisarz Wrześniowski.

W dostawczym samochodzie, którym jechał mężczyzna, policjanci znaleźli 85 kilogramów marihuany. Z kolei w jego mieszkaniu - 135 tysięcy złotych w gotówce, biżuterię, a w zaparkowanej ciężarówce, która służyła jako magazyn do przechowywania narkotyków, ponad kilogram heroiny oraz broń palną z amunicją.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowana została na blisko 5 milionów złotych.

51 podejrzanych w śledztwie

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował zatrzymanego. Razem z nim także osobę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

- Aktualnie w śledztwie występuje 51 podejrzanych, którym przedstawiono liczne zarzuty, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także licznych włamań i kradzieży rozbójniczych - przekazał rzecznik.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zabezpieczyła mienie należące do podejrzanych: samochody, biżuterię, gotówkę oraz inne ruchomości o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych.

Zatrzymania pozwoliły na wznowienie 18 spraw wcześniej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców. Straty oszacowano na blisko milion złotych.

W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, policji w Węgorzewie oraz Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Do akcji odniósł się w czwartek rano szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która, oprócz handlu narkotykami, miała również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem. Wspólne działania Centralnego Biura Śledczego Policji, Policji i Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do zatrzymania kolejnych członków grupy, w tym jednego z liderów” - napisał Kierwiński na platformie X.

‼️ Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która, oprócz handlu narkotykami, miała również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem. Wspólne działania @CBSPolicji, @PolskaPolicja i @Zandarmeria doprowadziły do zatrzymania kolejnych członków grupy, w tym jednego z liderów. pic.twitter.com/wg2P3okkdi — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 23, 2025 Rozwiń

