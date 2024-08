Do incydentu doszło w środę wieczorem w miejscowości Orzechowo pod Dobrym Miastem w powiecie olsztyńskim (województwo warmińsko-mazurskie). O sprawie napisał lokalny portal Twój Kurier Olsztyński. "Na terenach leśnych należących do mieszkańców spadł niezidentyfikowany obiekt, który natychmiast zwrócił uwagę lokalnych służb" - podano.

"Policja oraz wojsko szybko przybyły na miejsce zdarzenia, odgradzając teren i podejmując działania mające na celu zbadanie charakteru obiektu. Choć początkowo podejrzewano, że może to być balon meteorologiczny, szybko zauważono, że do obiektu przymocowana jest kapsuła, na której widnieją napisy w języku rosyjskim" - napisano w publikacji.

Policjanci zabezpieczali obiekt przez całą noc

W czwartek rano młodszy aspirant Jacek Wilczewski, oficer prasowy olsztyńskiej policji mówił, że nie wiadomo na razie, z jakim obiektem mamy do czynienia. - Odnaleźli go funkcjonariusze straży leśnej w okolicach Orzechowa pod Dobrym Miastem. Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło, że to balon. Z czym mamy do czynienia, zapewne wkrótce się wyjaśni - mówił Wilczewski.