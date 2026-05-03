Olsztyn Spłonęła hala produkcyjna. Całonocna akcja strażaków Natalia Grzybowska |

Spłonęła hala produkcyjna w Rybnie. Całonocna akcja strażaków Źródło: KanałWM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek przed północą we wsi Rybno w powiecie działdowskim doszło do pożaru hali, w której produkowano pelet. Przez całą noc miejsce gasiło 62 strażaków z powiatów działdowskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego.

Hala, w której doszło do pożaru, stała w otoczeniu innych hal. Strażakom udało się na tyle zapanować nad ogniem, że nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę o 6.20 rano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pożar marketu pod Warszawą. Zawalił się dach MAZOWSZE

Spaliły się maszyny do produkcji peletu, sam pelet i trociny. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie straty oszacowano na 7 mln zł.

Przyczyny wybuchu ognia będzie ustalać policja.

Spłonęła hala produkcyjna w Rybnie Źródło: KanałWM

Straty oszacowano na 7 mln zł Źródło: KanałWM

Źródło: Google Maps