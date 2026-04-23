Olsztyn Pożar młodnika. Ogień szybko się rozprzestrzeniał

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ruciane-Nida w powiecie piskim Źródło: Google Earth

Trwa akcja gaśnicza w pobliżu miejscowości Ruciane-Nida. Z pierwszych doniesień wynikało, że ogień trawi 1,5 hektara młodnika. Przed godziną 16 służby poinformowały, że pożar obejmuje już 10 hektarów.

Pożar młodnika Źródło: KW PSP Olsztyn

Na miejsce skierowano 20 zastępów straży pożarnej. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, a sytuacja była dynamiczna. Po godzinie 16 straż pożarna przekazała dobre wieści. Pożar został zlokalizowany i sytuacja jest już opanowana.

Na początkowym etapie w akcję gaśniczą były zaangażowane helikopter oraz samolot Dromader. Maszyna zrzucała wodę z powietrza. Po godzinie 16 Dromader został już wycofany z działań.

Początkowo ogień szybko się rozprzestrzeniał Źródło: KW PSP Olsztyn

