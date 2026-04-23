Pożar młodnika. Ogień szybko się rozprzestrzeniał
Trwa akcja gaśnicza w pobliżu miejscowości Ruciane-Nida. Z pierwszych doniesień wynikało, że ogień trawi 1,5 hektara młodnika. Przed godziną 16 służby poinformowały, że pożar obejmuje już 10 hektarów.
Na miejsce skierowano 20 zastępów straży pożarnej. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, a sytuacja była dynamiczna. Po godzinie 16 straż pożarna przekazała dobre wieści. Pożar został zlokalizowany i sytuacja jest już opanowana.
Na początkowym etapie w akcję gaśniczą były zaangażowane helikopter oraz samolot Dromader. Maszyna zrzucała wodę z powietrza. Po godzinie 16 Dromader został już wycofany z działań.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Olsztyn