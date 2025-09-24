Logo strona główna
Olsztyn

Śledztwo w sprawie planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymano 19-latka

Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
Dobrzyński o zatrzymaniu 19-latka w śledztwie dotyczącym planowania zamachów terrorystycznych
Źródło: TVN24
W Olsztynie został zatrzymany 19-latek w ramach śledztwa dotyczącego przygotowania do zamachów terrorystycznych w Polsce - przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. To już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. Dobrzyński dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

W połowie czerwca służby poinformowały o śledztwie dotyczącym planowanych ataków terrorystycznych, w którym podejrzanymi są mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Według ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych oraz instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych. Uczęszczali na strzelnicę i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

W czerwcu tego roku w ramach dochodzenia zatrzymano trzech 19-latków. Jak przekazały wówczas służby, mieli oni planować atak terrorystyczny. Działania te udaremniła ABW.

Kolejne zatrzymanie i ewakuacja bloku

W środę Jacek Dobrzyński poinformował o zatrzymaniu kolejnego 19-letniego mężczyzny z tej sprawie.

- W ramach tego śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzisiaj w Olsztynie został zatrzymany z samego rana kolejny młody, bo 19-letni mężczyzna, też podejrzany o to, że były takie przygotowania - powiedział na konferencji w Sejmie.

Uściślił, że nastolatek "został rano zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania". - Tam na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas wykonywania tych czynności okazało się, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że w tym mieszkaniu są materiały niebezpieczne, może nawet materiały wybuchowe - poinformował.

Ewakuacja bloku w Olsztynie. Chodzi o śledztwo w sprawie planowanego ataku terrorystycznego
Dowiedz się więcej:

Ewakuacja bloku w Olsztynie. Chodzi o śledztwo w sprawie planowanego ataku terrorystycznego

ABW poprosiło o wsparcie, na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna. - Teren został wygrodzony, ludzie zostali ewakuowani, pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych, wybuchowych podjął trop. Te czynności nadal w Olsztynie trwają - wyjaśniał.

Zapewnił przy tym, że "zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia mieszkańców tego budynku w Olsztynie nie ma". 

Dobrzyński dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy. - To nie są pierwsze i nie mogę wykluczyć, czy ostatnie zatrzymania w tej sprawie - dodał. Jego zdaniem to "bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że młodzi ludzie fascynowali się największymi zabójstwami, czy największymi zabójcami w historii nowoczesnej Europy".

pc

pc
Autorka/Autor: akr/adso

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk

Terroryzm ABW Olsztyn Policja
