Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 13 na ulicy Jaracza w Ostródzie.

- Kierujący, wjeżdżając do zatoczki autobusowej, nie dostosował prawdopodobnie prędkości do warunków, wpadł w poślizg i potrącił stojącą na przystanku 14-latkę - podała podkomisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Poszkodowana została przewieziona z podejrzeniem urazu nóg do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca był trzeźwy.

