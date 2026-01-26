Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 13 na ulicy Jaracza w Ostródzie.
- Kierujący, wjeżdżając do zatoczki autobusowej, nie dostosował prawdopodobnie prędkości do warunków, wpadł w poślizg i potrącił stojącą na przystanku 14-latkę - podała podkomisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
Poszkodowana została przewieziona z podejrzeniem urazu nóg do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Kierowca był trzeźwy.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja